Помогите срочно номер 91

Математика
Помогите срочно номер 91
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы число делилось на 18, надо чтобы оно делилось на 2 и на 9 одновременно. Число делится на 2, если его последняя цифра чётная или 0. Число делится на 9, если сумма его цифр делится на 9. *74* дiлилося нацiло на 18 ---------------------------------------------- 7740 : 18 = 430     7+7+4=18 делится на 9, последняя цифра 0 5742 : 18 = 319     5+7+4+2=18, последняя цифра 2 3744 : 18 = 208     3+7+4+4=18, последняя цифра 4 1746: 18 = 97        1+7+4+6=18, последняя цифра 6 8748 : 18 = 486     8+7+4+8=27 делится на 9, последняя цифра 8 Вiдповiдь: числа 7740, 5742, 3744, 1746 и 8748 делятся на 18.
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