9 целых 3/5 + 4 целых 5/7 СРОЧНО!!!!
Математика
9 целых 3/5 + 4 целых 5/7 СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48/5+33/7=336/35+165/35=501/35=14 целых 9/35
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В коробке лежат шарики четырёх разных цветов . Какое наименьшее количество шариков надо на ощупь вынуть из коробки ,чтобы среди них заведомо оказал...
Математика
Расстояние между двумя пунктами меньше 50 км это расстояние он пройдет за 9 часов п??оедет за 3 часа Сколько километров составляет расстояние между...
Обществознание