В коробке лежат шарики четырёх разных цветов . Какое наименьшее количество шариков надо на ощупь вынуть из коробки ,чтобы среди них заведомо оказались 2 одинакового цвета ?

Математика

В коробке лежат шарики четырёх разных цветов . Какое наименьшее количество шариков надо на ощупь вынуть из коробки ,чтобы среди них заведомо оказались 2 одинакового цвета ?

Автор: Гость