В коробке лежат шарики четырёх разных цветов . Какое наименьшее количество шариков надо на ощупь вынуть из коробки ,чтобы среди них заведомо оказались 2 одинакового цвета ?
Математика
В коробке лежат шарики четырёх разных цветов . Какое наименьшее количество шариков надо на ощупь вынуть из коробки ,чтобы среди них заведомо оказались 2 одинакового цвета ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0 шариков, ведь в задаче написано в коробке лежат шарики четырёх разных цветов. Как можно вытащить 2 шарика одинаковых цветов.
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