Морфологический разбор слова освещенный
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Морфологический разбор слова освещенный
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Освещенный(15 синонимов)Фонетический разбор «освещенный» Начальная форма: ОСВЕЩЕННЫЙЧасть речи: Причастие (полное)Грамматика: Именительный падеж, единственное число, мужской род, страдательный залог, прошедшее время, переходный, несовершенный видГрамматический разбор
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