Какие почвы наиболее характерны для вашей местности?Плодородны ли они?Что делает??я для их улучшения?
География
Какие почвы наиболее характерны для вашей местности?Плодородны ли они?Что делает??я для их улучшения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишіть де Ви живете, про яку місцевість писати.
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