Составить не большой рассказ на тему "зимний день" срочно!!!!! даю 10 баллов

Гость: Гость:

Зимний день. Как-то раз мы всей семьей решили выйти, погулять в парк. Моя мама надела свитер мне и теплую куртку, а на себя напялила толстовку. Мы вышли на улицу и увидели что падал снежок, снежинки лажаться плавно на наши шапки, серебром отливая. Вот мы пришли в парк, в парке были ледяные скульптуры, горки ледяные, снеговики с метелками. Было чудесно в этом парке, мы покатавшись на коньках и санках поехали обратно домой!