"В основном они сконцентрированы в историческом центре города."- Разберите предло??ение по членам
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"В основном они сконцентрированы в историческом центре города."- Разберите предло??ение по членам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основном они сконцентрированы в историческом центре города В основном( дополнение) Сконцентрированы(сказуемое) В историческом(определение) Центре( дополнение) Города(дополнение)
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