Чем различаются грунтовые и межпластовые воды.(в краце)
География
Чем различаются грунтовые и межпластовые воды.(в краце)
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Грунтовые воды - подземные воды первого от поверхности постоянно существующего водоносного горизонта, залегающего на первом выдержанном по площади водоупорном пласте. Имеют свободную поверхность - зеркало грунтовых вод. Тяготеют к рыхлым четвертичным отложениям, участвуют в питании поверхностных вод, легко доступны для использования, наиболее подвержены загрязнению. Имеют изменчивый режим, связанный с режимом питания и разгрузки. Межпластовые воды - расположены глубже - бывают напорные артезианские и глубинные.
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