Расположите события по мере их возникновения А первобытный человек Б письменность В человек разумный Г земледелие Д обработка металла
История
Расположите события по мере их возникновения А первобытный человек Б письменность В человек разумный Г земледелие Д обработка металла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.А 2.В 3.Г 4.Б 5.Д Но я не уверена в "А/В" они возможно местами могут поменяться
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