Які слова називають професійними, а які термінами
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Які слова називають професійними, а які термінами
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Професійні слова які використовуються тільки у конкретній професії.
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