Запишите на матимотическом языке такие слова 1 )сумма первых четырех натуральных ??исел 2 )произведение первых четырех натуральных чисел 3 ) частное наибольшого двухзначного и наибольшиго однозначного чисел 4 ) разностьнаименьш...

Математика

Запишите на матимотическом языке такие слова 1 )сумма первых четырех натуральных ??исел 2 )произведение первых четырех натуральных чисел 3 ) частное наибольшого двухзначного и наибольшиго однозначного чисел 4 ) разностьнаименьшого трехначногои наименьшего двухзначного чисел

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