Запишите на матимотическом языке такие слова 1 )сумма первых четырех натуральных ??исел 2 )произведение первых четырех натуральных чисел 3 ) частное наибольшого двухзначного и наибольшиго однозначного чисел 4 ) разностьнаименьш...
Математика
Запишите на матимотическом языке такие слова 1 )сумма первых четырех натуральных ??исел 2 )произведение первых четырех натуральных чисел 3 ) частное наибольшого двухзначного и наибольшиго однозначного чисел 4 ) разностьнаименьшого трехначногои наименьшего двухзначного чисел
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Гость:
1+2+3+4=10 Дальше хз .................
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