Помогите написать сочинение на казахском на тему Повар
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Помогите написать сочинение на казахском на тему Повар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аспаз мамандығы өте қызық жəне жауапкершілігі мол. Аспаз адамдарға дəмді ас дайындайды.Жақсы аспаздың тағамдары адамдарға өте ұнайды.Аспаз болу қиын.Өйткені ол неше түрлі тағамдарды білу керек.Аспаз-керемет мамандық.
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