Характеристика кая из сказки снежная каролева
Литература
Характеристика кая из сказки снежная каролева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик,дружил с гердой,пока его не забрала к себе снежная королева,добрый,честный и тд
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