Характеристика кая из сказки снежная каролева

Литература
Характеристика кая из сказки снежная каролева
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик,дружил с гердой,пока его не забрала к себе снежная королева,добрый,честный и тд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите массу оконного стекла длиной 60 см, шириной 50 см и толщиной 0,5 см? Как найти плотность этого стекла?
Ответить
Другие предметы
Напиши двузначное число у которого произведение цифр равно наибольшему однознач??ому числу, и число десятков меньше числа едениц.
Ответить
Математика
Постройте прямоугольная плнекоторым вершинам
Ответить
История
Сделать доклад про Ленина
Ответить
Математика
Помоги тебе буду благодарна упр-645
Ответить