Сделать доклад про Ленина

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Владимир Ильич Ленин (настоящая фамилия - Ульянов) – великий российский политический и общественный деятель, революционер, создатель партии РСДРП (большевики), создатель первого в истории социалистического государства.Годы жизни Ленина: 1870 – 1924.Ленин известен, прежде всего, как один из вождей великой Октябрьской революции 1917 года, когда была свергнута монархия, а Россия превратилась в социалистическую страну. Ленин был председателем Совета Народных Комиссаров (правительства) новой России - РСФСР, считается создателем СССР.Владимир Ильич не только был одним из самых видных политических вождей за всю историю России, он также был известен как автор множества теоретических работ по политике и общественным наукам, основатель теории марксизма-ленинизма и создатель и главный идеолог Третьего интернационала (союза коммунистических партий разных стран).Краткая биография ЛенинаЛенин родился 22 апреля в городе Симбирске, где проживал вплоть до окончания Симбирской гимназии в 1887 году. После окончания гимназии Ленин уезжает в Казань и поступает там в университет на юридический факультет. В этом же году казнят Александра - брата Ленина за участие в покушении на императораАлександра 3 – для всей семьи это становится трагедией, так как о революционной деятельности Александра.Во время учебы в университете Владимир Ильич является активным участником запрещенного кружка «Народной Воли», также участвует во всех студенческих беспорядках, за что спустя три месяца его и отчисляют из университета. Полицейское расследование, проведенное после студенческого бунта, выявило связи Ленина с запрещенными обществами, а также участие его брата в покушении на Императора – это повлекло за собой запрет для Владимира Ильича восстановиться в университете и установку над ним пристального надзора. Ленин был причислен к списку «неблагонадежных» лиц.В 1888 году Ленин снова приезжает в Казань и вступает в один из местных марксистских кружков, где начинает активно изучать работы Маркса, Энгельса и Плеханова, которые в будущем окажут огромнейшее влияние на его политическое самосознание. Примерно в это время и начинается революционная деятельность Ленина.В 1889 году Ленин переезжает в Самару и там продолжает разыскивать сторонников будущего государственного переворота. В 1891 году он экстерном сдает экзамены за курс юридического факультета Санкт-Петербургского Университета. В это же время его взгляды, под действием Плеханова, эволюционируют с народнических до социал-демократических, и Ленин разрабатывает свою первую доктрину, положившую начало ленинизму.В 1893 году Ленин приезжает в Санкт-Петербург и устраиваться работать помощником адвоката, продолжая при этом вести активную публицистическую деятельность – он выпускает множество работ, в которых изучает процесс капитализации России.В 1895 году после поездки заграницу, где Ленин встречается с Плехановым и многими другими общественными деятелями, он организует в Петербурге «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и начинает активную борьбу против самодержавия. За свою деятельность Ленин был арестован, провел год в тюрьме, а затем направлен в ссылку в 1897 году, где, однако, продолжал свою деятельность, несмотря на запреты. Во время ссылки Ленин сочетался официальным браком со своей гражданской женой – Надеждой Крупской.В 1898 году состоялся первый тайный съезд партии социал-демократов (РСДРП) во главе с Лениным. Вскоре после Съезда все его члены (9 человек) были арестованы, однако начало революции было положено.В 1905-1907 годах во время первой революции Ленин находится в Швейцарии, однако продолжает активно сотрудничать с русскими революционерами. На короткий срок в 1905 году он возвращается в Петербург и руководит революционным движением, однако вскоре уезжает в Финляндию, где знакомится со Сталиным.В следующий раз Ленин возвращается в Россию лишь в феврале 1917 года и сразу становится во главе очередного восстания. Несмотря на то, что довольно скоро его приказывают арестовать, Ленин продолжает свою деятельность нелегально. В октябре 1917 года, после государственного переворота и свержения самодержавия, власть в стране полностью переходит к Ленину и его партии.