1.Как женщина должна относиться к мужчине? Преведите примеры из жизни. 2.Какой вы х??тели бы видеть семью, которую вам предстоит создать в будущем?

Обществознание
1.Как женщина должна относиться к мужчине? Преведите примеры из жизни. 2.Какой вы х??тели бы видеть семью, которую вам предстоит создать в будущем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Отношение женщины к мужчине должно быть уважительным, нужно поддерживать все его начинания. Мужчину не нужно называть уменьшительно-ласкательными словами (заинька, рыбонька, медвежоночек), нельзя его унижать, выяснять с ним отношения на людях, помните что мужчина главный. 2. Семья которая поддерживает друг друга, семья которая знает что такое компромисс, семья которая даёт друг другу советы, семья которая ходит куда-то вместе, семья которая обсуждает семейные проблемы или "что мы будем есть на ужин" вместе. 
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