Помогите написать сочинение что коллекцианирует твой друг на агл
Английский язык
Помогите написать сочинение что коллекцианирует твой друг на агл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A friend of mine collects stamps are more than 100. I'm still just starting to collect them мой друг собирает марки,у него их более 100.я пока только начинаю их собирать НАПИСАЛА МАЛО,ПОТОМУ ЧТО МАЛО БАЛЛОВ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Химия 7 класс Атомы образуют: 1) Вещества..... строения которые состоят из....... 2) Вещества..... строения которые состоят из
Английский язык
Русский язык