Помогите написать сочинение что коллекцианирует твой друг на агл

Английский язык
Помогите написать сочинение что коллекцианирует твой друг на агл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A friend of mine collects stamps are more than 100. I'm still just starting to collect them мой друг собирает марки,у него их более 100.я пока только начинаю их собирать НАПИСАЛА МАЛО,ПОТОМУ ЧТО МАЛО БАЛЛОВ
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