В сосновом лесу лети нашли много грибов разабрать по членам предложения и частям ??ечи
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В сосновом лесу лети нашли много грибов разабрать по членам предложения и частям ??ечи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказуемое- дети( подчеркивается 2 линиями),дети-сущ Нашли-подлежащие(1 линия)-,нашли-глагол лесу- обстоятельство(тире, точка) лесу-сущ Сосновом-определение(волнистая линия) сосновом- прил в- предлог Грибов- дополнение, сущ много- обстоятельство, наречие
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