Помогите пожалуйста,решить пример по действиям.Прошу.вас даю 15 баллов 3 1/2 * 2 2/7 - 3 1/103 * (4 4/15-1 44/45)

Математика
Помогите пожалуйста,решить пример по действиям.Прошу.вас даю 15 баллов 3 1/2 * 2 2/7 - 3 1/103 * (4 4/15-1 44/45)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)44/15-144/45=0.7 2)31/2=15.5 3)22/7=3.14 4)31/103=0.30 5)15.5*3.14=48.67 6)48.67*0.30=14.601 7)14.601*0.7=10.2207 ну и пример
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