Запишите мораль басни "Лев и лисица"
Литература
Запишите мораль басни "Лев и лисица"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Никогда не считай себя умнее и хитрее других, всегда найдётся тот, кто умнее и хитрее тебя. 2. Будь наблюдательным, внимательным и осторожным. 3. Прежде чем что-то сделать, подумай о последствиях. 4. Имей своё мнение, несмотря на мнения других. 5. Учись не на своих ошибках, а на чужих.
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