Запишите мораль басни "Лев и лисица"

Гость: Гость:

1. Никогда не считай себя умнее и хитрее других, всегда найдётся тот, кто умнее и хитрее тебя. 2. Будь наблюдательным, внимательным и осторожным. 3. Прежде чем что-то сделать, подумай о последствиях. 4. Имей своё мнение, несмотря на мнения других. 5. Учись не на своих ошибках, а на чужих.