Длина прямоугольного параллелепипеда равна 80 сантиметров его ширина составляет 60% длины и 40% высоты вычислите объем этого параллелепипеда ПОМОГИТЕ ПРОШУ СРОЧНОООО дам 40 баллов
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равна 80 сантиметров его ширина составляет 60% длины и 40% высоты вычислите объем этого параллелепипеда ПОМОГИТЕ ПРОШУ СРОЧНОООО дам 40 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*60% = 80*60:100 = 48 см ширина. 48:40% = 48:40*100 = 120 см высота. 80*48*120 = 460800 куб.см. объём.
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