Длина прямоугольного параллелепипеда равна 80 сантиметров его ширина составляет 60% длины и 40% высоты вычислите объем этого параллелепипеда ПОМОГИТЕ ПРОШУ СРОЧНОООО дам 40 баллов

Математика

Длина прямоугольного параллелепипеда равна 80 сантиметров его ширина составляет 60% длины и 40% высоты вычислите объем этого параллелепипеда ПОМОГИТЕ ПРОШУ СРОЧНОООО дам 40 баллов

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