Биосинтез белка генетическая информация 4 вариант Пожалуйста помогите срочно

Гость: Гость:

1) нет:1,2,4 да:3,5 2) 1-а 2-в 3-б 4-б 5-г 3) По принципу комплементарности, сначала строишь 2 цепь ДНК(А=Т,Ц=Г), а затем иРНК( с учетом того, что А=У,Г=Ц) 4) Универсальность подразумевает, что генетический код подходит для всех организмов, неважно прокариот или эукориот. У всех живых организмов используется одни и те же наборы кодовых значений. 5) Первый этап это транскрипция-процесс построение мРНК по матрице ДНК по принципу компементарности. Протекает этот процесс в ядре клеток организма. образуется последовательность кодонов. второй этап это трансляция-процксс образование белка на рибосомах. протекает в цитоплазме. Образовавшаяся кодон в первом этапе транспортируется из ядра в цитоплазму за счет тРНК, которая подносит его к рибосоме, где и происходит синтез белка.