Имена тех кто писал музыку на балет по сюжету из сказок напишите имя и как назван??е балета

Музыка
Имена тех кто писал музыку на балет по сюжету из сказок напишите имя и как назван??е балета
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. "Лебединое озеро" Композитор: Петр Чайковский В основу сюжета положена старинная немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя проклятием злого колдуна — рыцаря Ротбарта. 2. "Щелкунчик" Композитор: Петр Чайковский по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» , 3. "Сон в летнюю ночь" Композитор: Феликс Мендельсон пьеса Шекспира 4. "Спящая красавица" -сказка Композитор: Петр Чайковский 5. "Золушка" сказка Ш. Перро Композитор: Сергей Прокофьев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Рассказ о редком растении из Красной книги
Ответить
Математика
Пожалуйста пожалуйста помогите решить
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста, срочно!!!(16)
Ответить
География
Линией горизонта называют
Ответить
Английский язык
Упр. 315. Переделайте следующие предложения в косвенной речи. 1. «I want to sit in the armchair,» said the boy. 2. The secretary said to me: «The...
Ответить