Имена тех кто писал музыку на балет по сюжету из сказок напишите имя и как назван??е балета
Музыка
Имена тех кто писал музыку на балет по сюжету из сказок напишите имя и как назван??е балета
Ответ(ы) на вопрос:
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1. "Лебединое озеро" Композитор: Петр Чайковский В основу сюжета положена старинная немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя проклятием злого колдуна — рыцаря Ротбарта. 2. "Щелкунчик" Композитор: Петр Чайковский по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» , 3. "Сон в летнюю ночь" Композитор: Феликс Мендельсон пьеса Шекспира 4. "Спящая красавица" -сказка Композитор: Петр Чайковский 5. "Золушка" сказка Ш. Перро Композитор: Сергей Прокофьев
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