Помогите пожалуйста срочно 16

Математика
Помогите пожалуйста срочно 16
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Автор: Гость
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Гость:
Единицы тысяч отсутствует в разряде 20369 9 единиц 6 десятков 3 сотни 0 единиц тысяч 2 десятка тысяч
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