Линией горизонта называют
География
Линией горизонта называют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предел видимости человека. Из за округлённой земли. Пример ты стоиш внезу пригорка и невидтш что за ним
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