Периметр треугольника 167см.Две его стороны длинной по56см.найди длину третьей стороны этого треугольника
Математика
Периметр треугольника 167см.Две его стороны длинной по56см.найди длину третьей стороны этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 56+56=112 (см) - сумма двух его сторон. 167-112=55 (см) - третья сторона. Ответ: тертья сторона - 55 см
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