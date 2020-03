СРОЧНО!!! Задание 4. 3аполните пропуски соответствующими формами глагола “to be” и “to have”. Перепишите предложения и переведите. 1. The shops ____ open yesterday because it ____ a public holiday. 2. Julia wants to go on...

Гость: Гость:

1. The shops were not open yesterday because it was a public holiday. 2. Julia wants to go on holiday but she doesn't have any money. 3. I will be at home tomorrow. 4. Helen got married when she was 21 years old. 1. Магазины были закрыты вчера, потому что был выходной. 2. Джулия хочет поехать в отпуск, но у неё совсем нет денег. 3. Я буду дома завтра. 4. Хелен вышла замуж, когда ей был 21 год.