Напишите 2 сложносокращённых слова, по одному предложению ПЖ!!
Русский язык
Напишите 2 сложносокращённых слова, по одному предложению ПЖ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СМИ оповестили всех о победе Трампа . Газета АиФ очень популярна в Москве.
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