Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вопрос б)

Окружающий мир
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вопрос б)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как они все маленькие ,а в еловом лесу темно и до травы свет не доходит
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