Сколько страниц в книжке, если для того, чтобы их пронумеровать, понадобилось всего 222 цифры?
Математика
Сколько страниц в книжке, если для того, чтобы их пронумеровать, понадобилось всего 222 цифры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110 страниц в книжке.
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