Природные условия Древнего Египта, его географическое положение?

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ЕГИПЕТ – страна, расположенная на северо-востоке Африки. лимат в Египте очень жаркий. В июне здесь стоит страшная жара. Небо ясное, беспощадно палит солнце. От жары и отсутствия влаги почва покрывается глубокими трещинами. В таких условиях реки обычно пересыхают или мелеют, но с Нилом происходят странные вещи: вода в нём начинает прибывать, река выходит из берегов, затапливая долину.