Почему в горах Атлас особенно в ночное время слышны сильные разрывы?

География
Почему в горах Атлас особенно в ночное время слышны сильные разрывы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заснеженные предгорья горного хребта Высокий Атлас в Марокко является местом обитания народа берберов. Местные жители живут благодаря фермерству и скотоводству. Они занимаются выпечкой хлеба по аутентичным рецептам в традиционных печах, выпасом крупнорогатого скота, производством и продажей мёда и оливкового масла, горшечным делом. Экстремальные погодные условия и высокий уровень эрозии почвы, вызывающие регулярные затопления и обвалы, ведут к снижению урожаев и кризису агропромышленного хозяйства, докладывает ООН. 1) Берберская женщина моет ребенка в деревне Ait Sghir в районе горного хребта Высокий Атлас в Марокко
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