При каких значениях переменной алгебраическая дробь не имеет смысла? x+3 ------- x(x-3)
Алгебра
При каких значениях переменной алгебраическая дробь не имеет смысла? x+3 ------- x(x-3)
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