Решите задачу с помощью уравнения: Для перевозки 35 т угля выделили несколько груз??виков. На каждый грузовик погрузили по 4 т угля, после чего осталось перевезти еще 7 т угля.Сколько машин было выделено? Фото показано ниже

Математика

Решите задачу с помощью уравнения: Для перевозки 35 т угля выделили несколько груз??виков. На каждый грузовик погрузили по 4 т угля, после чего осталось перевезти еще 7 т угля.Сколько машин было выделено? Фото показано ниже

Автор: Гость