Решите задачу с помощью уравнения: Для перевозки 35 т угля выделили несколько груз??виков. На каждый грузовик погрузили по 4 т угля, после чего осталось перевезти еще 7 т угля.Сколько машин было выделено? Фото показано ниже
Математика
Решите задачу с помощью уравнения: Для перевозки 35 т угля выделили несколько груз??виков. На каждый грузовик погрузили по 4 т угля, после чего осталось перевезти еще 7 т угля.Сколько машин было выделено? Фото показано ниже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(35-7):4=7(м.) Ответ: 7 машин было выделено
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Найди правила по которым выполнена запись .и впиши пропущенные числа 22/4= ...(ост..),33/5=...(ост..),44/6=...(...) и продолжить еще 4 примера
Математика
Книга дороже тетради в 5 раз.За книгу и тетрадь заплатили 120р.Сколько всего нужно з??платить за 4 такие тетради и 2 такие книги?
Литература
Запиши в квадратиках количество звуков в слове. Подчеркни слово в котором букв бо??ьше чем звуков. Лена Тоня Нелли