Решите задачу с помощью уравнения: Для перевозки 35 т угля выделили несколько груз??виков. На каждый грузовик погрузили по 4 т угля, после чего осталось перевезти еще 7 т угля.Сколько машин было выделено? Фото показано ниже

Математика
Решите задачу с помощью уравнения: Для перевозки 35 т угля выделили несколько груз??виков. На каждый грузовик погрузили по 4 т угля, после чего осталось перевезти еще 7 т угля.Сколько машин было выделено? Фото показано ниже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(35-7):4=7(м.) Ответ: 7 машин было выделено
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