Помогите Срочно нужно сообщение-доклад о недавно появившейся игре Кёрлинг. Надо чтобы в этот доклад входили правила этой игры. РАЗМЕР средний

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Название зимнего вида спорта кёрлинг происходит от английского "curling", т. е. "curl" - крутить. Кёрлинг - разновидность игры в кегли на льду. Впервые кёрлинг появился в XIV веке в Шотландии. Затем он распространился в различных странах Европы и Америки. Более двухсот лет назад стали проводиться первые соревнования по кёрлингу. В XIX веке возникло несколько разновидностей этого вида спорта - шотландский, немецкий и швейцарский кёрлинг. По существу разновидности мало чем отличались друг от друга. [sms]Современный кёрлинг - спортивная игра, в которой противоборствующие команды, по 4 человека в каждой, стремятся попасть пущенной битой (диск с рукояткой массой 20 кг и размером 30 х 40 см) в вычерченную на льду мишень. Линия броска биты находится на расстоянии около 31 м от мишени. Международная федерация кёрлинга - ФИК, была основана в 1950 году. По состоянию на 1998 год, объединяет 31 национальную федерацию. Показательные соревнования по кёрлингу проводились на зимних Олимпийских играх в 1924 году, 1932 году, 1936 году, 1964 году и 1992 году. В 1994 году решением Международного олимпийского комитета кёрлинг включен в программу XVIII зимних Олимпийских игр, на которых было разыграно два комплекта медалей: для мужчин и женщин. В игре участвуют две команды по четыре человека: Скип, вице-скип, первый и второй. Игра состоит из 10 независимых периодов, так называемых «эндов» (end)[3](некоторые специалисты называют энды иннингами). ￼ Щётка для кёрлинга В течение одного энда команды по очереди выпускают по восемь камней. При розыгрыше камня игрок отталкивается от стартовой колодки и разгоняет по льду камень. При этом он пытается либо добиться остановки камня в определённом месте, либо выбить из зачётной зоны камни противников, в зависимости от текущей тактической цели. Другие игроки команды могут с помощью специальных щёток тереть лёд перед камнем, тем самым слегка подправляя его движение. Такие манипуляции щёткой называются свипованием (от англ. to sweep — мести, подметать). После того, как разыграны все шестнадцать камней, производится подсчёт очков в энде. Учитываются только те камни, которые находятся внутри дома. Команда, чей камень оказался ближе всего к центру, считается выигравшей энд. Она получает по одному очку за каждый камень, оказавшийся ближе к центру, чем ближайший к центру камень противника.