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Найди 1% от : 300с; 4500л; 8700км; 9ц
Математика
Найди 1% от : 300с; 4500л; 8700км; 9ц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 с; 45 л; 87 км; 9 кг.
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