Что означает выражение «Иерихонская труба» (краткое объяснение)
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Что означает выражение «Иерихонская труба» (краткое объяснение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достаточно интересный фразеологизм «иерихонская труба» можно услышать от людей. К примеру, если говорят, что «хватит орать, как иерихонская труба» или «что тыорешь, как иерихонская труба», то не надо обижаться, а наоборот — воспринять это с чувством юмора. Но это в том случае, если человек знает смысл выражения иерихонская труба. В самом начале необходимо знать, что или кто такой Иерихон.
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