Пожалуйста помогите написать сочинение на тему в школьном этнографическом музее

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Национальная одежда - это святыня каждого народа. Вышитая рубашка, вышитое полотенце, платок - издавна считаются святым подарком, когда кто-то отправляется в далекую дорогу. Уважение к одежде - это уважение к своему роду, нации в целом. Наши предки считали, что небрежение национальной одеждой приводит к потере духовности. Из древних веков пришло, что одежда украинцев должна был быть светлой и вышитой. Почему так? Что за тайна в непременном стремлении украсить свой быт? Ведь везде в Украине красили дома, украшали полотенцами. Это была традиция, которую лелеяли и оберегали. Рисунки - не произвольный набор линий и цветов, в каждой вышивке отображено представления человека о жизни и окружающей среде.Рубашка была и остается главной одеждой человека, о чем свидетельствуют давние присказки: «Своя рубашка ближе к телу», «Счастливый, так как в рубашке родился». Считается, что рубашка, которая непосредственно облегает тело, является проводником магической силы, скрытой в человеке. Рубашка у мужчин и у женщин имела символическое значение оберега от злых ветров и нехорошего глаза. Вот почему при изготовлении рубашки нужно было придерживаться целого ряда предостережений и магических действий (ворожений).Платок тоже издавна играл важную оберегающую функцию. Видимо поэтому он так широко используется в украинском свадебном обряде, начиная со сватания, когда девушка в знак согласия поднимала старостам платок на хлебе, и заканчивая «покрыванием» молодой, такой платок женщина сохраняла всю жизнь. Нужно изучать и возвращать давние традиции ношения одежды, чтобы мы тоже научились жить в такой же гармонии с окружающим миром, как и наши предки.Благодаря стараниям учителей нашей школы был создан этнографический музей «Слобожанский дом». Они вместе с учениками организовывали своеобразные туристско-краеведческие походы и приносили много интересных экспонатов для музея.Переступаешь порог и оказываешься в старой опрятной хате. Ее интерьер был восстановлен по рисункам, фотографиям и рассказам.Сразу над дверями - вешалка с деревянными колышками. Она предназначена для мужских шапок. По правую сторону на стене - небольшая полка со старыми книжками и календарями, на почетном месте - «Кобзарь» Т. Шевченко. Дальше разрисованный сундук, под окном против печи стол, за столом лавка, застеленная ряденцем - тканым пестрым покрывалом.По левую сторону от порога висит полка для посуды с мисками, ложками. Немного дальше напротив стола - печь с шестком, лежанкой и плитой. Отверстие печи закрыто заслонкой, самая печь разрисована цветами, петушками, листвой. В подпечии - дрова и два утюга: один обычный металлический, который нагревается на плите, а второй нагревается древесный углем. На плите - котелки, горшки. В уголке возле печи - кочерга, ухват, деревянная лопата для хлеба. Возле лежанки пол застелен покрывалом. Здесь же подвешена жердь для одежды, рядом висит детская колыбель. Над колыбелью венчик из двенадцати «шишек» хмеля, чтобы ребенок хорошо спал.А в самом уголке под потолком - две иконы, украшенные полотенцами, перед ними лампадка, которую зажигают в праздничные дни. Здесь же находится лавка, на которую перед Рождеством, в Сочельник ставят кутью и Дидуха. От всех предметов веет чем-то таким добрым и приятным. Кувшины, например, сохраняют сладкий запах молока, глиняные миски - запах разных кушаний.Приятно посещать музей еще и потому, что каждую вещь можно взять в руки и будто побывать в прошлом - таком интересном и неповторимом.