На озері плавало27 качак,гусей на9 більше ніж качок а лебедів на12 менше ніж гусей.Скільки лебедів плавало на озері

Математика

На озері плавало27 качак,гусей на9 більше ніж качок а лебедів на12 менше ніж гусей.Скільки лебедів плавало на озері

Автор: Гость