На озері плавало27 качак,гусей на9 більше ніж качок а лебедів на12 менше ніж гусей.Скільки лебедів плавало на озері

Математика
На озері плавало27 качак,гусей на9 більше ніж качок а лебедів на12 менше ніж гусей.Скільки лебедів плавало на озері
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+9-12=24лебедів плавало на озері
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