Ребят переведите плиз

Английский язык
Ребят переведите плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fleadh Cheoil -- это большой фестиваль ирландской музыки и культуры, проводящийся каждое лето. Каждый год проводится соревнование, в ходе которого выбирают лучший младший ансабль народной ирландскоймузыки  ( ceili). Победители в этом году -- Ансамбль Ceili Ensemble из Лимерика. Фионн Мерфи, их скрипач, ответил на наши вопросы...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста. Вопрос: как внимательный читатель может определить, где родилась та или иная сказка
Ответить
Математика
Учебник муравина номер 255
Ответить
Алгебра
При каких значениях переменной алгебраическая дробь не имеет смысла? x+3 ------- x(x-3)
Ответить
История
Что означает выражение «Иерихонская труба» (краткое объяснение)
Ответить
Математика
На озері плавало27 качак,гусей на9 більше ніж качок а лебедів на12 менше ніж гусей.Скільки лебедів плавало на озері
Ответить