Ребят переведите плиз
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Ребят переведите плиз
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Fleadh Cheoil -- это большой фестиваль ирландской музыки и культуры, проводящийся каждое лето. Каждый год проводится соревнование, в ходе которого выбирают лучший младший ансабль народной ирландскоймузыки ( ceili). Победители в этом году -- Ансамбль Ceili Ensemble из Лимерика. Фионн Мерфи, их скрипач, ответил на наши вопросы...
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