Средне арифметическое трех чисел равна12 причем одноиз чиселравна 14 а другое13 чем?? равно третье число
Математика
Средне арифметическое трех чисел равна12 причем одноиз чиселравна 14 а другое13 чем?? равно третье число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(14+13+х):3=12 (27+х):3=12 9+1/3x=12 1/3x=12-9 1/3x=3|:1/3 x=9 Ответ:9
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