Помогите выбрать правильный вариант ответа !!Пожалуйста .. и если не трудно то объ??сните мне когда пишется ed , а когда ing в таких случаях..
Английский язык
Помогите выбрать правильный вариант ответа !!Пожалуйста .. и если не трудно то объ??сните мне когда пишется ed , а когда ing в таких случаях..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.ing 2. Ed 3.ed 4.ing 5.ing 6.ing 7.ed 8.ed 9.ing 10.ing 11.ing 12.ed
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