Помогите выбрать правильный вариант ответа !!Пожалуйста .. и если не трудно то объ??сните мне когда пишется ed , а когда ing в таких случаях..

Английский язык

Помогите выбрать правильный вариант ответа !!Пожалуйста .. и если не трудно то объ??сните мне когда пишется ed , а когда ing в таких случаях..

Автор: Гость