Как правильно : замахнулась на такой персонаж или замахнулась на такого персонажа ( услышала в шоу "ТОЧЬ В ТОЧЬ" ) Если первый вариант, объсните почему. Заранее спасибо)

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Как правильно : замахнулась на такой персонаж или замахнулась на такого персонажа ( услышала в шоу "ТОЧЬ В ТОЧЬ" ) Если первый вариант, объсните почему. Заранее спасибо)

Автор: Гость