Запиши имена существительные во множественном числе.Обозначь окончание.Сделай в??вод.Мороз,перо,урок,трава,снегирь,вечер,песня,лицо.

Русский язык
Запиши имена существительные во множественном числе.Обозначь окончание.Сделай в??вод.Мороз,перо,урок,трава,снегирь,вечер,песня,лицо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морозы перья уроки травы снегири вечера песни лица
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