ПОМОГИТЕ!!! Правила і закони в суспільстві та твоєму житті. 1. Протиправне, винне ??іяння (дія або бездіяльність), що завдає шкоди людям, суспільству, дер¬жаві та тягне за собою юридичну відповідальність, називається: а) пра...

Право

ПОМОГИТЕ!!! Правила і закони в суспільстві та твоєму житті. 1. Протиправне, винне ??іяння (дія або бездіяльність), що завдає шкоди людям, суспільству, дер¬жаві та тягне за собою юридичну відповідальність, називається: а) правопорушення; б) норма права; в) необхідна оборона. 2 . Виберіть із запропонованого переліку ознаки, що характеризують поняття права: а) наявність апарату примусу; б) формальна визначеність; в) загальнообов'язковість; г) система норм ґ) наявність території. 3. Закінчіть речення. Стаття 1. Конституції України визначає нашу державу як суверенну _______________________________________________________________________ 4. Проаналізуйте наведену ситуацію з правової точки зору. Водій С. сидів за кермом власного автомобіля, коли туди вскочив незнайомець. Погрожуючи пістолетом, цей чоловік змусив С. допомогти йому втекти від переслідування представниками правоохоронних органів. Під час втечі неодноразово створювалась аварійна ситуація на про¬їжджій частині. 5. Дайте визначення поняттю Закон – це ___________________________________ ________________________________________________________________________ 6. Порівняйте поняття - право та мораль; 7. Визначте, який нормативний акт має вищу юридичну силу в Україні. А Указ Президента України Б Закон України В Постанова Кабінету Міністрів України Г рішення Верховного Суду України 8. Встановіть відповідність між визначеннями і поняттями. А Юридичні акти. Б Юридичні вчинки. В Правовідносини. Г Правова система. Д Юридичні факти. 1 Різновид суспільних відносин, юридичний зв'язок між їх учасниками, які взаємодіють, реалізовуючи гарантовані законом права і обов'язки. 2 Конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну або припи¬нення правовідносин. 3 Юридичні факти, в яких зафіксована воля осо¬би чи осіб, спрямована на досягнення результату, передбаченого правом. 4 Юридичні дії, які викликають правові наслідки незалежно від того, чи свідомо особа намагалася досягти юридично значимих результатів. 9. Встановіть послідовність окремих етапів законодавчого процесу. А Законопроект. Б Законодавча ініціатива. В Оприлюднення закону. Г Прийняття закону. 10. Напишіть короткий нарис на тему «Конституція України як закон найвищої юридичної сили»

Автор: Гость