7 пословиц про язык, на казахском языке

Қазақ тiлi
7 пословиц про язык, на казахском языке
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Гость:
1. Шебердің қолы ортақ,  Шешеннің сөзі ортақ.  Руки умельца и язык оратора – народа достояние.  2. Ақынның тілі қылыштан өткір, қылдан нәзік.  Слово акына острее клинка и нежнее волоска.  3. Ділмардың сөзі ұстаның бізінен өткір.  Слово оратора острее шила сапожника.  4. Тіл қылыштан өткір. Язык острее сабли. 5. Тілге шешен – іске мешел.  Кто на слово щедр, тот на дело скуп.  6. Тілде тиек жоқ,  Ауызда жиек жоқ.  Язык – без запора, рот без ограды.  7. Қысыр сөзде қырсық көп.  Языком зря молоть – беду накликать
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