Округлите число 0,000545 до стотысячных и представьте его в стандартном виде. 1) 5,45∙10-4 2) 5,5∙104 3) 5,4∙10-4 4) 5,5∙10-4
Алгебра
Округлите число 0,000545 до стотысячных и представьте его в стандартном виде. 1) 5,45∙10-4 2) 5,5∙104 3) 5,4∙10-4 4) 5,5∙10-4
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