Округлите число 0,000545 до стотысячных и представьте его в стандартном виде. 1) 5,45∙10-4 2) 5,5∙104 3) 5,4∙10-4 4) 5,5∙10-4

Алгебра

Округлите число 0,000545 до стотысячных и представьте его в стандартном виде. 1) 5,45∙10-4 2) 5,5∙104 3) 5,4∙10-4 4) 5,5∙10-4

Автор: Гость