Рассказ о редком растении из Красной книги

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Ландыш.Род Ландыш семейство Иглицевые. корень подземный ползучий. От корня идут два обхватывающих стебель листа. Между листьями находится цветоносный стебель. Цветки колокольчатовидные. Плод оранжево-красная ягода. Размножается вегетативно и семенами. Тенелюбивое. Высота растения 15-20 см.Ландыш распрастранен в Малой Азии, Европе, Китае, Кавказе и в Северной Америке. А в России по всей Европейской части, Сибири и дальнем Востоке. Растет в осинниках, дубняках, березняках. Уничтожается вблизи населенных пунктов - вытаптывание, сбор букетов и как лекарственое растение.Меры охраны: запрет массового сбора, нельзя срывать цветки руками, чтобы не повредить листья, из которых вырастает новое растение на следующий год. Каждый год необходимо соблюдать очередность сбора районов. (все районы нашей страны поставлена на очередь, когда и где собирают ландыши для заготовок как лекарство или для парфюмерии).