Пожалуйста пожалуйста помогите решить

Математика
Пожалуйста пожалуйста помогите решить
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Гость:
А)392881 б)400200 в)1002152
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