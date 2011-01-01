Помогите пожалуйста написать сочинение на тему "через детей душа лечится" срочно

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"Через детей душа лечится" Ф. М. Достоевский, роман "Идиот" Как не согласиться с этим высказыванием великого русского писателя? Когда в мир является новая жизнь, новый, еще совсем беспомощный, маленький человек, преображаются души родителей. Если раньше они жили для себя, то теперь положат все силы свои для воспитания чада. Заболел малыш - и мать уже стоит в молитве перед Богом, порадовал новым открытием - и уже взлетело ввысь радостное "Слава Богу!" Так должно быть. Но в современном мире, к великому несчастью, появляется все больше "нежеланных детей", которые даются по великой Милости Божией заблудшим, опустившимся женщинам, чтобы они, увидев лицо младенца, его маленькое беззащитное тельце, умилились в сердце своем и покаялись в беззакониях, и начали новую жизнь. Но не видят многие Милости и считают ее наказанием. Другие же, вполне порядочные женщины и мужчины (по современным земным меркам) и хотели бы иметь детей, да не получается. И лечатся годами - безрезультатно. Такие случаи теперь не единичны. Это становится нормой. В давние времена бесплодие считалось бесславием и тяжелым наказанием. Так, святые и праведные Иоаким и Анна, бывшие бесчадными до глубокой старости, осуждались своими соотечественниками, которые считали, что Бог ради тайных их грехов отнял свое благословение. И только их безграничная вера в Творца, в то, что Он может все, и сердечные пламенные молитвы помогли не впасть в отчаяние и уныние. За то и воздал Господь им сторицей, даровав не просто дитя, а будущую Мать Самого Спасителя. А когда мы вспоминаем о Боге? Кому молиться родителям, не имеющим детей, кому принести молитву чтобы родить ребенка? Когда уже обошли всех врачей и услышали страшный и окончательный диагноз - "бесплодие"? Здесь мы и вспоминаем, что есть молитвы: "Молитва Богородице о зачатии ребенка", "Молитва о даровании детей", "Молитвы родителей, детей не имущих, "Молитвы о даровании детей бездетным родителям" А многие, поставив свечу в церкви, молятся: "Господи, дай нам..." А что принесли взамен? Где покаяние и "дух сокрушен"? Не получив по первому запросу, еще и упрекают Бога: "Молились, а что толку?" Мало молились или не так! Не мог Господь не услышать, ибо Сам сказал: "Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень?"(Лк. 11, 5-13). Полное покаяние и непрестанная молитва, исходящая из самого сердца, от всей души, будет услышана Отцом Небесным, и получите просимое. Стоит вспомнить и притчу "О блудном сыне", когда младший сын, расточив все имение, покаялся и решил вернуться к отцу своему последним рабом, даже не надеясь на прощение, был встречен, как самый желанный гость: "И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и поцеловал его" (Лк. 15, 11-32)Господь никогда не бросает нас - это мы уходим от Него, а Он ждет возвращения своих "заблудших детей".Возможно ли зачать и родить дитя бесплодным? Ответом на этот вопрос мне хотелось бы привести такую статистику. В январе 2011 года в храме Иоанна Богослова (с. Карамышево) из списка бездетных семей, о которых там молятся, в список непраздных (беременных женщин, о которых также совершают молитвы) были переведены 10 женщин. До обращения к Богу и подачи требы в наш храм из них не могли зачать вообще в течение нескольких лет 5 человек, у 5 зачатие происходило, но все время случались выкидыши, у 2 уже было по 1 ребенку. Теперь в положенный срок 8 из них благополучно разрешились. Слава Богу! Что изменилось в их душах за время ожидания, они расскажут сами.