Помогите пожалуйста с задачей номер 7 спасибо

Гость: Гость:

210км-100% 1 день он проплыл 35% = 73,5 км 2 день проплыл 40%= 84 км 3 день проплыл 35+40=75%, 100-75= 25%( 3 день) 25%=52,5 км 73,5+84+52,5=210 км) (проверка))